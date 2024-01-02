ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США давили на Нидерланды из-за поставок оборудования для микрочипов Китая, - Bloomberg

США, Вторник 02 января 2024 21:25
UA EN RU
США давили на Нидерланды из-за поставок оборудования для микрочипов Китая, - Bloomberg Фото: ASML отменила поставки своих устройств в Китай (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Нидерландская технологическая компания ASML по требованию администрации президента США Джо Байдена отменила поставки своих устройств в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Нидерландская компания ASML Holding NV отменила поставки некоторых своих станков в Китай по требованию администрации президента США за несколько недель до того, как запрет на экспорт высококлассного оборудования для производства микросхем вступил в силу.

Что предшествовало

Нидерландский производитель имел лицензии на поставку трех самых современных машин глубокой ультрафиолетовой литографии китайским фирмам до января, когда новые нидерландские ограничения вступят в силу.

Однако, по данным анонимных источников, американские чиновники обратились к ASML с просьбой немедленно остановить предварительно запланированные поставки некоторых машин китайским клиентам.

ASML подтвердила, что правительство Нидерландов недавно частично отозвало лицензии на поставку определенных литографических систем в Китай, что повлияло на небольшое количество клиентов в этой стране.

Хрупкие отношения США и Китая

Отношения между государствами стабилизировались после встречи Си Цзиньпина с Байденом в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. В то же время общие связи между странами остаются хрупкими, поскольку существуют фундаментальные разногласия по тесным связям Пекина с Россией и его позиции по Тайваню, а также ограничение торговли США по Китаю.

В частности, во время саммита в Сан-Франциско Си Цзиньпин заверил Байдена, что не вторгнется на Тайвань в ближайшие годы.

Однако уже 20 декабря Си Цзиньпин откровенно заявил Байдену о намерении "воссоединить Тайвань с материковым Китаем".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году