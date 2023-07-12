США снова стали членом ЮНЕСКО

"Возвращение Соединенных Штатов в ЮНЕСКО завершено: они снова официально стали государством-членом нашей организации. Это отличная новость для ЮНЕСКО. Наши инициативы станут сильнее во всем мире", - заявила Азуле.

На сегодняшний день, после возвращения США, в ЮНЕСКО входят 194 страны.

Перед возвращением страны в ЮНЕСКО был согласован план, который стал результатом длительных переговоров между Госдепартаментом США и ЮНЕСКО. Он содержал график выплаты долга США и возвращения в исполнительный совет агентства.

США и ЮНЕСКО

После того, как Палестина стала полноправным членом ЮНЕСКО в 2011 году, администрация президента США Барака Обамы прекратила финансирование организации, поскольку это было запрещено американским законодательством. США объявили о выходе из состава ЮНЕСКО в октябре 2017 года.

В феврале 2022 года израильское правительство уведомило Госдепартамент, что оно не будет возражать против возвращения США в ЮНЕСКО. Позиция Израиля открыла путь для некоторых демократов и республиканцев в Конгрессе поддержать этот шаг.

В декабре прошлого года Конгресс одобрил законопроект, который выделил более 500 млн долларов, необходимых для погашения долга США перед ЮНЕСКО, и позволил ей вернуться в качестве полноправного члена организации.