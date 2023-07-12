ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США снова стали членом ЮНЕСКО

Новина українською →
Среда 12 июля 2023 00:56
США снова стали членом ЮНЕСКО Фото: США снова стали членом ЮНЕСКО (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты официально вернулись в состав Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) после пятилетнего отсутствия. Церемония возвращения с поднятием флага должна пройти в конце июля.

Об этом заявила гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международной организации.

"Возвращение Соединенных Штатов в ЮНЕСКО завершено: они снова официально стали государством-членом нашей организации. Это отличная новость для ЮНЕСКО. Наши инициативы станут сильнее во всем мире", - заявила Азуле.

На сегодняшний день, после возвращения США, в ЮНЕСКО входят 194 страны.

Перед возвращением страны в ЮНЕСКО был согласован план, который стал результатом длительных переговоров между Госдепартаментом США и ЮНЕСКО. Он содержал график выплаты долга США и возвращения в исполнительный совет агентства.

США и ЮНЕСКО

После того, как Палестина стала полноправным членом ЮНЕСКО в 2011 году, администрация президента США Барака Обамы прекратила финансирование организации, поскольку это было запрещено американским законодательством. США объявили о выходе из состава ЮНЕСКО в октябре 2017 года.

В феврале 2022 года израильское правительство уведомило Госдепартамент, что оно не будет возражать против возвращения США в ЮНЕСКО. Позиция Израиля открыла путь для некоторых демократов и республиканцев в Конгрессе поддержать этот шаг.

В декабре прошлого года Конгресс одобрил законопроект, который выделил более 500 млн долларов, необходимых для погашения долга США перед ЮНЕСКО, и позволил ей вернуться в качестве полноправного члена организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ЮНЕСКО
NEWS
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО