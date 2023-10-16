США нашли новый источник финпомощи Украине, - СМИ

Администрация президента Джо Байдена ищет финансирование для Украины вне бюджета США. Если продолжить через конгресс - бюджета хватит максимум на месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AXIOS .

В условиях ограниченного бюджета США, администрация Байдена изучает и внедряет необычные способы достижения своих целей в Украине без одобрения Капитолия. Чиновникам Байдена ясно, что их возможности оказывать помощь Украине и Израилю и финансировать правительство ограничены.

"Нет такого гигантского набора ресурсов, для которого нам не нужен Конгресс", - сказала Йеллен New York Times на прошлой неделе.

Выход из положения

Союзники США зависят от военной помощи для ведения войн как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Самому правительству США, в таком режиме, грозит остановка работы через месяц.

На этой неделе в Люксембурге министр финансов Джанет Йеллен планирует призвать европейских чиновников предпринять конкретные шаги, чтобы получить проценты, полученные от российских активов на сумму около 200 миллиардов долларов, хранящихся на европейских счетах, по словам американского чиновника.

В противном случае

Администрация Байдена также рассматривает возможность использования существующей грантовой программы Госдепартамента для оказания помощи Украине в закупке оружия, сообщает Politico.

На этой неделе, Администрация президента готовится направить Конгрессу новый запрос о дополнительных расходах с просьбой выделить больше денег на охрану границ, Украину, Израиль, и, возможно, Тайвань.

В этом месяце Пентагон объявил, что отправил Украине более 1 миллиона иранских боеприпасов, которые он изъял по пути в Йемен.

Ране мы сообщали, что США предоставит Украине пакет вооружений на сумму более 2 млрд долларов. Стоимость пакета военной помощи, недавно одобренным США составляла 200 млн долларов.