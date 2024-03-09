США нашли деньги для финансирования правительства до конца сентября

Сенат проголосовал за принятие пакета из шести законопроектов на 460 млрд долларов в пятницу вечером, одобряя финансирование на весь год департаментов по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и городского развития, юстиции, торговли и энергетики, среди прочих ведомств.

75 членов верхней палаты поддержали пакет, 22 - проголосовали против. Теперь закон должен подписать президент США Джо Байден.

Этот пакет лишь первый из двух пакетов законопроектов о расходах, над принятием которых Конгресс работает в этом месяце.

Законодатели планируют 22 марта принять второй пакет для оставшихся шести законопроектов о финансировании на весь год, такие сферы, как министерства обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб.

По словам законодателей, по этим сферам может быть еще труднее достичь двухпартийного согласия.

Ранее мы писали, что Конгресс согласовал бюджет США до конца финансового года.

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