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США заставят Зеленского и Путина заключить соглашение о мире, - Трамп

00:42 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что заставит президента Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина заключить мирное соглашение о завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Magno News.

В ночь на 13 октября по киевскому времени Трамп в очередной раз вышел пообщаться с журналистами. Первым делом у него начали спрашивать по поводу так называемого "энергетического перемирия" между Украиной и Россией.

В частности, журналисты неоднократно отметили, что стороны исходя из слов Трампа договорились о прекращении огня, однако на деле Россия уже дважды нарушила перемирие (в ночь на 12 октября и вечером 12 октября).

В ответ на это Трамп изначально сказал, что не уверен в нарушении, однако США это проверят. Следом на подобный вопрос он уже заявил, что нарушения были с обеих сторон. А на упрек, что Путин не хочет перемирия, в то время как Зеленский согласен, президент США говорит, что оба лидера поддерживают "энергетическое перемирие".

Также Трамп высказался о сделке по завершению войны в целом. Американский лидер считает, что российский диктатор хочет ее заключить больше, чем президент Украины. После он подчеркнул, что США заставят обоих пойти на сделку.

"Я думаю, что Путин хочет заключить сделку, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский тоже захотел это сделать... Я думаю, что на самом деле Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский... Думаю, они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать. Но мы заставим их заключить соглашение", - говорит глава Белого дома.

Кроме того, у Трампу задали вопрос по поводу его дизельной сделки с Россией, на что он сказал, что это соглашение не для него, а "для остального мира".

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