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США меняют стратегию по поддержке Украины, - Politico

Четверг 28 декабря 2023 02:46
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США меняют стратегию по поддержке Украины, - Politico Фото: в администрации президента США Джо Байдена, вероятно, меняют стратегию по поддержке Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с европейскими партнерами возможные изменения в поддержке целей Украины относительно полной победы над страной-агрессором РФ на улучшение позиций Киева в возможных переговорах с Москвой по прекращению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В публикации указывается, что такие изменения стратегии Вашингтона по поддержке Украины сосредоточены на возможном переходе к более оборонительной позиции. Это происходит в связи с типом, что помощь нашей стране со стороны Штатов и Европы "сейчас под серьезной угрозой".

Отмечается, что Белый дом и Пентагон публично настаивают на отсутствии официальных изменений в политике администрации Байдена по поддержке намерения Украины полностью вытеснить российских захватчиков и освободить оккупированные территории.

В то же время, источники издания в администрации Байдена и европейский дипломат рассказали, что в разговорах с украинской стороной американские и европейские официальные лица сейчас обсуждают возможность вместо проведения контрнаступления ВСУ сконцентрироваться на укреплении оборонной позиции против российских захватчиков на востоке страны.

"Эти усилия также включали укрепление систем противовоздушной обороны и строительство укреплений, ограждений из колючей проволоки, противотанковых препятствий и рвов вдоль северной границы Украины с Беларусью", - говорится в статье.

Также Вашингтон сосредоточен на быстром возрождении оборонной промышленности для снабжения крайне необходимого оружия.

Представитель администрации сказал Politico на этой неделе, что большая часть этого стратегического перехода к обороне направлена на укрепление позиции Украины в любых предстоящих переговорах.

"Это была наша теория по этому делу - единственный способ, которым эта война закончится, это переговоры. Мы хотим, чтобы у Украины была самая сильная позиция, когда это произойдет", - заметил американский чиновник.

В то же время он подчеркнул, что никаких переговоров пока не планируется, а украинские войска до сих пор ведут наступление на местах и продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике.

Помощь США для Украины

Напомним, в Конгрессе США не смогли одобрить запрос Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

22 декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о ежегодных расходах на оборону, в котором предусмотрена рекордная сумма для Пентагона 886 миллиардов долларов. В нем указывается также помощь для Украины, а именно выделение 300 млн. долларов.

В среду вечером, 27 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.

Вопросы переговоров Украины с РФ

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину страны проводили несколько раундов переговоров, но потом они были поставлены "на паузу". В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров РФ должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

Недавно иностранные СМИ сообщили, что российский диктатор Путин передал по дипломатическим каналам, что якобы готов заморозить войну в Украине.

Заметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после саммита лидеров по "формуле мира" будет сформирован документ, который будет передан на рассмотрение РФ. Если Кремль будет готов его воспринять - переговоры станут актуальными.

Ранее Институт изучения войны (ISW) объяснял, какие подлинные мотивы могут скрываться за "сигналами" Путина о желании остановить заморозить войну против Украины.

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