США не изменили позиции относительно ударов Украины по территории России, - Госдеп

Позиция Соединенных Штатов относительно применения американского оружия украинскими войсками по территории России остается неизменной.
Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Что касается нашей политики, я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом: наша политика состоит в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможностей для ударов Украины за ее пределами. Но если вы посмотрите на широкий контекст нашей политики, мы четко дали понять, что у Украины нет большей поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов", - сказал Миллер.
Он подчеркнул, что США не только делают заявления, но и обеспечивают украинскую армию конкретными пакетами военной помощи. Также США продолжают играть лидерскую роль в действиях коалиции из более чем 50 стран мира в поддержку Украины.
"Мы также подтверждаем это мерами, которые предпринимаем, чтобы привлечь Россию к ответственности", - добавил спикер Госдепа.
Украина призывает партнеров разрешения избивать западным оружием по территории России. В частности, страна обратилась к США, Франции и Британии, которые передают Украине дальнобойные ракеты, которыми можно было бить по группировкам оккупантов на территории РФ вблизи украинской границы.
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-союзники, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.
Вчера, 27 мая, Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине избивать западное оружие по военным целям на территории России.
По словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, страны Европейского союза начали разрешать Украине наносить удары по российской территории. Этот вопрос продолжают обсуждать.
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