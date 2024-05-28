США не изменили позиции относительно ударов Украины по территории России, - Госдеп

"Что касается нашей политики, я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом: наша политика состоит в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможностей для ударов Украины за ее пределами. Но если вы посмотрите на широкий контекст нашей политики, мы четко дали понять, что у Украины нет большей поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов", - сказал Миллер.

Он подчеркнул, что США не только делают заявления, но и обеспечивают украинскую армию конкретными пакетами военной помощи. Также США продолжают играть лидерскую роль в действиях коалиции из более чем 50 стран мира в поддержку Украины.

"Мы также подтверждаем это мерами, которые предпринимаем, чтобы привлечь Россию к ответственности", - добавил спикер Госдепа.