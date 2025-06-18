США свернули группу давления против РФ: Подоляк объяснил, что это значит

США под руководством Дональда Трампа постепенно отходят от глобального лидерства и сворачивают антироссийскую стратегию.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, недавнее решение администрации Трампа ликвидировать группу при Совбезе США, которая занималась разработкой санкций, это часть масштабного пересмотра политики.
"Эта комиссия была создана, скажем так, где-то в марте, ну то есть в начале весны, и закрыта буквально сегодня, ну то есть она поработала там три месяца, немножко меньше. Но они начали большую чистку, как я понимаю, в Совбезе. В целом многие люди оставили свои должности и в рамках этого они сократили и эту миссию", - сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что это не означает полное сворачивание санкционного давления инструменты остаются. Есть законопроект Грэма - Блюменталя, есть инициативы Великобритании и Франции. Поэтому их можно спокойно акцептировать и использовать против РФ.
"Вопрос в воле самого Трампа и вопрос понимания, какие репутационные потери он сегодня несет. Ну то есть все больше стран понимают, что Соединенные Штаты от концепции "сделаем снова Америку великой" идут к концепции "сделаем Америку изолированной и не влияющей на глобальные процессы". Ну, стратегия такая. Но эта стратегия точно не будет приниматься "на ура" в самих Соединенных Штатах", - отметил Подоляк.
Он считает, что изоляционизм не будет воспринят американцами положительно, ведь США десятилетиями вкладывались в доминирование на международной арене.
"Они же столетиями вкладывались в то, чтобы доминировать. И сейчас за полгода отдать все Китаю, там России какой-то ничтожной? Ну это странно", - добавил советник.
Напомним, что по информации СМИ, администрация Дональда Трампа в последние недели фактически прекратила работу межведомственной группы, которая должна была сформировать стратегию усиленного давления на Россию.
Причиной стали все большие сомнения самого Трампа в целесообразности конфронтационного курса в отношении Москвы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.