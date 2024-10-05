В США заявили об угрозе вспышки насилия на фоне годовщины нападения ХАМАС на Израиль
Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило, что годовщина нападения боевиков ХАМАС на Израиль может стать "мотивирующим фактором" для насильственных действий со стороны экстремистов. Так, есть угроза для общественной безопасности в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление ФБР и Министерства внутренней безопасности США.
В объявлении для общественности говорится о намерении "осветить потенциальные угрозы в Соединенных Штатах" от различных субъектов в ответ на годовщину нападений ХАМАС на Израиль, и "последовательные призывы иностранных террористических организаций (FTO) к своим сторонникам, стремящимся спровоцировать насилие на Западе".
Так, американские правоохранительные органы отмечают, что теракты 7 октября 2023 года "положили начало продолжающемуся конфликту между Израилем и ХАМАС, а также любые дальнейшие значительные эскалации конфликта".
Дата годовщины событий, по мнению ведомств США, может быть "мотивирующим фактором для агрессивных экстремистов и преступников на почве ненависти участвовать в насилии или угрожать общественной безопасности".
"В течение последнего года мы наблюдали насильственную экстремистскую деятельность и преступления на ненависти в Соединенных Штатах, связанные с конфликтом", - говорится в заявлении ФБР.
Зоны риска и потенциальные угрозы
Целью нападений или провокаций могут стать, в частности, еврейские, мусульманские или арабские учреждения, включая синагоги, мечети/исламские центры и общественные центры.
Также отмечается, что существует угроза соответствующих инцидентов во время крупных общественных собраний.
Отмечается, что все они - в зоне риска "насильственных нападений или фальшивых угроз" со стороны экстремистов и других преступников.
Кроме того, указывается, что экстремисты, вероятно, будут продолжать использовать "нарративы, связанные с конфликтом, чтобы призвать единичных нападающих к насилию в Соединенных Штатах".
Есть угроза также и единичных нападений и актов насилия, провокаций к конфликтам между участниками "из разных идеологий, в том числе исповедующих насильственный антисемитизм и исламофобию", добавили в ФБР.
Напомним, в апреле сообщалось, что ФБР не заметило никаких угроз для США в связи с атакой Ирана на Израиль и эскалацией насилия на Ближнем Востоке. Но в агентстве заявили, что внимательно следят за развитием ситуации.
Также мы писали, что в начале года израильские спецслужбы заявили о планах ХАМАС совершить ряд нападений на еврейские и израильские объекты в Европе.
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