В США заявили о гибели двух солдат после атаки Ирана

Согласно заявлению, американская армия понесла потери в Иордании.

"17 июля двое военнослужащих США погибли в Иордании в ходе боевых действий, когда силы CENTCOM и партнерских сил отражали иранские ракетные и беспилотные атаки. Кроме того, один военнослужащий в настоящее время числится пропавшим без вести", - говорится в публикации.

Также там добавили, что четверо американских военных были эвакуированы в иорданские больницы. Но с тех пор их уже выписали.

Помимо этого, другие военные, которые получили незначительные травмы - вернулись к исисполнению своих обязанностей.

"Из уважения к семьям погибших CENTCOM не будет разглашать дополнительную информацию, включая личности погибших, до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников", - резюмировали в командовании.