США заявили про згоду Хафтара зняти нафтову блокаду Лівії

Фото: Халіфа Хафтар (twitter.com/AJEnglish)

Командувач Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршал Халіфа Хафтар взяв на себе зобов'язання припинити кількамісячну блокаду нафтових об'єктів. ЛНА передала особисте зобов'язання полководця дозволити повне відновлення роботи енергетичного сектора не пізніше 12 вересня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву посольства США в Лівії.

Вашингтон підтримує фінансову модель, при якій є гарантії, що доходи від нафти і газу будуть розподілятися відкрито і підуть на благо населення Лівії.

У липні в ЛНА повідомили, що нафтові родовища і порти країни "закриті до тих пір, поки не будуть виконані накази лівійського народу". Представник ЛНА сказав, що блокада експорту буде продовжуватися.

Раніше Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) заявила, що на її родовище Шарара увійшли іноземні найманці, серед яких є і російські. NOC повідомила про припинення видобутку на родовищі Шарара в липні 2019 року. Про її відновлення стало відомо 7 червня 2020 року. Але вже 9 червня група озброєних осіб змусила робочих припинити видобуток.

Як відомо, у Лівії після повалення режиму Муамара Каддафі з 2014 року існує щонайменше чотири паралельних уряди. Найбільше влади у міжнародно визнаного уряду національної єдності, який базується в столиці країни Тріполі і який підтримала ООН, і у Лівійської національної армії на чолі з військовим Халіфою Хафтаром на сході країни.

Армія на чолі з Хафтаром з початку квітня 2019 року веде наступ на Тріполі.