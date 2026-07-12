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В США заявили, что Украина может производить Patriot быстрее, а возможно и лучше

14:53 12.07.2026 Вс
2 мин
Украинский боевой опыт может оказаться ценным даже для американской оборонной промышленности
aimg Мария Науменко
Фото: зенитно-ракетные комплексы Patriot (Getty Images)

Украина может получить шанс не только самостоятельно производить ракеты Patriot, но и усовершенствовать процесс их изготовления благодаря собственному боевому опыту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Такую оценку после визита в Украину высказал член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

По его словам, у американской компании Lockheed Martin есть все основания поддержать передачу Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, если такое решение примет администрация президента США Дональда Трампа.

"Я считаю, что это отвечает их интересам по многим причинам, - заметил Маккол. - Если президент хочет, чтобы это было сделано, в их интересах - выполнить его волю".

Кроме того, конгрессмен рассказал, что во время поездки в Украину ознакомился с развитием украинских беспилотных технологий и возможностями оборонной промышленности. Именно это, по его словам, изменило его оценку потенциала украинского производства.

"Я думаю, что украинцы могут построить эту систему быстрее, а может даже лучше", - заявил он.

Маккол также предположил, что от сотрудничества может выиграть американский производитель.

"Поэтому Lockheed могла бы поучиться у украинцев по поводу их собственных перехватчиков - как их усовершенствовать, как производить их быстрее", - добавил Маккол.

Напомним, в ходе саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. После этого президент Владимир Зеленский подтвердил, что стороны уже обсуждают практическую реализацию проекта.

Узнайте больше о том, какие этапы должна пройти Украина для запуска производства, сколько времени это может занять и реально ли наладить выпуск ракет Patriot в ближайшие годы, в материале РБК-Украина "Трамп позволил Украине производить ракеты Patriot: что для этого нужно и какие сроки".

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