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В США заявили, что РФ пытается отвлечь внимание ООН от своего сотрудничества с Пхеньяном

Фото: США заявили, что Россия пытается отвлечь внимание от своего сотрудничества с КНДР (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США заявили, что Россия отвлекает внимание от своего сотрудничества с Северной Кореей. Тем самым подрывая доверие Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Генеральной ассамблеи ООН.

Россия созывает заседание Совбеза ООН, для отвлечения внимания ООН от своего незаконного сотрудничества с Северной Кореей. Это сотрудничество нарушает резолюции Совбеза, которые Россия сама когда-то поддержала.

"Россия подорвала доверие Совета безопасности ООН, когда созывала заседания для ложного обвинения союзников и партнеров Украины в том, что они помогают поддерживать законное право Украины обороняться на собственной суверенной территории", - заявил советник-посланник миссии США при Организации Джон Келли.

Он отметил, что в последнее время РФ делает это все чаще на фоне расширения своего партнерства с КНДР.

"Это явно преследует цель отвлечь внимание", - подчеркнул представитель США.

Дипломат также осудил Северную Корею за то, что она предоставила России оружие, которое те использовали для нападения на мирные города Украины и убийства мирных жителей.

"Мы напоминаем России, что резолюции Совета Безопасности запрещают всем государствам-членам закупать оружие или связанные с ним материалы в КНДР", - подчеркнул представитель американской миссии.

Ранее мы писали, что Южная Корея примет ответные меры, если Россия передаст Северной Корее ракетные технологии.

К слову, ООН дали экспресс-оценку подрыва Каховской ГЭС. В организации заявили, что это катастрофа, выходящая за пределы Украины.

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