У США заявили, що Росія зробить спробу втрутитися в президентські вибори

Міністерство національної безпеки США очікує, що Росія зробить спробу втрутитися в чергові президентські вибори які пройдуть в країні в листопаді 2020 року. Про це заявив виконуючий обов'язки глави відомства Чед Вульф, передає РБК-Україна з посиланням на текст його виступу на зустрічі групи експертів з нацбезпеки в Вашингтоні.

Він заявив, що Росія вже втручалася в перебіг виборчого процесу на виборах 2016 року і має намір зробити це знову в поточному році.

"Москва спробує втрутитися у вибори 2020 року, щоб посіяти суспільну ворожнечу і підірвати наші демократичні принципи", - сказав він, відзначимо, що держслужбовцям нададуть всі необхідні інструменти для боротьби з російським втручанням.

Також він зазначив, що безпека виборів - пріоритет для уряду, проте "100-відсоткову безпеку забезпечити все ж нереально".

Нагадаємо, в разі втручання Росії в проведення виборів президента США восени 2020 року американський кіберкомандування підготувало операцію проти російської політичної і економічної еліти.