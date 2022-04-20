У США заявили, що Росія не отримала територіальних здобутків у наступі на Донбасі, - CNN
Високопоставлені чиновники з США заявили, що на початку розширеного наступу Росії на Донбасі, країна-агресор не мала жодних серйозних територіальних здобутків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами чиновника, у США зафіксували кілька нових атак російських військ. Однак, зазначається, що це були пробні атаки для перевірки української оборони. Також лінії фронту залишаються статичними, і жодна велика територія не перейшла до рук російських військових.
Високопоставлений чиновник додав, щоб допомогти підготувати українські сили до майбутніх боїв, новий пакет зброї вартістю 800 мільйонів доларів буде зосереджено на артилерії, зокрема 155-мм гаубицях та боєприпасах.
Також Сполучені Штати попросили кількох союзників по НАТО допомогти внести артилерію в цю нову заплановану поставку зброї.
Раніше ми повідомляли, що США та Канада заявили, що передадуть артилерію Україні.
Також ми писали, що у США працюють над постачанням зброї в Україну з "безпрецедентною" швидкістю.
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