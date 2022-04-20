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В США заявили, что Россия не получила территориальных достижений в наступлении на Донбассе, - CNN

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Среда 20 апреля 2022 17:01
В США заявили, что Россия не получила территориальных достижений в наступлении на Донбассе, - CNN Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Высокопоставленные чиновники из США заявили, что в начале расширенного наступления России на Донбассе, страна-агрессор не имела никаких серьезных территориальных достижений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам чиновника, в США зафиксировали несколько новых атак российских войск. Однако, отмечается, что это были пробные атаки для проверки украинской обороны. Также линии фронта остаются статичными, и ни одна большая территория не перешла в руки российских военных.

Высокопоставленный чиновник добавил, чтобы помочь подготовить украинские силы к предстоящим боям, новый пакет оружия стоимостью 800 миллионов долларов будет сосредоточен на артиллерии, в том числе 155-мм гаубицах и боеприпасах.

Также Соединенные Штаты попросили нескольких союзников по НАТО помочь внести артиллерию в эту новую запланированную поставку оружия.

Ранее мы сообщали, что США и Канада заявили, что передадут оружие Украине.

Также мы писали, что в США работают над поставками оружия в Украину с "беспрецедентной" скорости.

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