В США заявили, что Россия не получила территориальных достижений в наступлении на Донбассе, - CNN

Высокопоставленные чиновники из США заявили, что в начале расширенного наступления России на Донбассе, страна-агрессор не имела никаких серьезных территориальных достижений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам чиновника, в США зафиксировали несколько новых атак российских войск. Однако, отмечается, что это были пробные атаки для проверки украинской обороны. Также линии фронта остаются статичными, и ни одна большая территория не перешла в руки российских военных.

Высокопоставленный чиновник добавил, чтобы помочь подготовить украинские силы к предстоящим боям, новый пакет оружия стоимостью 800 миллионов долларов будет сосредоточен на артиллерии, в том числе 155-мм гаубицах и боеприпасах.