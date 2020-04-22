У Штатах за добу померла рекордна кількість пацієнтів внаслідок коронавірусу

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Зафіксовано 2804 летальних випадки

У Сполучених Штатах протягом останньої доби, 21 квітня, зафіксували понад 2,8 тисяч смертей серед пацієнтів із діагнозом "коронавірус". Про це йдеться на сайті Worldometers, який веде влює статистику щодо COVID-19.

Померли за добу 2804 людини. Це найбільша кількість летальних випадків за добу.

Також за 21 квітня зареєстровано майже 25 тисяч нових випадків інфікування. Вилікуватися від почтку епідемії вдалося майже 83-м тисячам осіб.

Від початку пандемії у Штатах зареєстрували майже 819 тис. інфікувань, померли 45 тис. 318 людей.

За темпами поширення хвороби США залишаються лідером у світі.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі станом на 21 квітня перевищила 2,5 мільйона осіб. Із них 171 850 випадків стали летальними, 659 615 пацієнтів одужали.