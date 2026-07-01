США заявили о положительных переговорах в Дохе, несмотря на позицию Тегерана, - Bloomberg

Американская сторона заявила о положительных переговорах в Катаре с региональными лидерами, а по техническим переговорам с Ираном – они продвигаются вперед.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам неназванного чиновника, переговорщики США Джаред Кушнер и Стив Виткофф провели положительные переговоры с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продвигаются вперед, поскольку страны стремятся ослабить напряженность после недавней эскалации.

Издание напоминает, что два американца находились в Дохе в рамках текущих косвенных переговоров между США и Ираном, направленных на заключение долгосрочного мирного соглашения.

Что предшествовало

Временное соглашение, подписанное в начале этого месяца, открыло путь к 60-дневному переговорному периоду, но эти усилия столкнулись с неудачей в последние дни после серии столкновений из-за событий в Ормузском проливе.

Виткофф и Кушнер вернулись в Доху для переговоров после того, как США и Иран договорились прекратить свои восстановленные атаки.

"Однако неопределенность, висевшая над их обсуждениями, подчеркнула деликатный характер переговоров и сложный путь, ожидающий как Вашингтон, так и Тегеран, поскольку они стремятся достичь более широкого соглашения", - отмечает Bloomberg.

Ожидание переговоров и реальность

В материале говорится, что катарские чиновники преуменьшили ожидания новых переговоров, заявив, что главные посланники президента Дональда Трампа не встретятся непосредственно со своими иранскими коллегами.

Высокопоставленный чиновник администрации, пожелавший остаться анонимным, чтобы предоставить обновленную информацию о ходе обсуждений, сказал, что в отдельных технических переговорах, проводимых представителями более низкого уровня, продолжается прогресс.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила во вторник вечером, что Трамп решил не возобновлять широкую военную кампанию и заявил своим сотрудникам, что он не возражает, если переговоры будут продолжаться и после 18 августа.

Нерешенные вопросы

Среди основных нерешенных вопросов, которые до сих пор остаются, – высвобождение миллиардов долларов из иранских активов и будущее управление проливом, по которому до войны проходил поток примерно пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Иран настаивал на том, что у него будет определенная степень контроля над морским движением по этому водному пути, и дал понять, что некоторым судам, возможно, придется платить сборы за транзит, что повышает ставки в переговорах.

Любое предложение о введении сбора встретило решительное сопротивление со стороны США, Европы и большинства арабских стран Персидского залива.

Условия временного соглашения

Временное соглашение предусматривает, что Иран не будет взимать пошлины в течение 60 дней, но оставляет возможность того, что суда могут быть вынуждены платить некоторые сборы после этого.