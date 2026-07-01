Иран отказался от диалога с США в Дохе и озвучил новые условия

Перспективы заключения мирного соглашения между США и Ираном оказались под вопросом после того, как Тегеран выдвинул новые требования. Иранская сторона заявила, что дальнейший прогресс в переговорах зависит от выполнения ряда условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как известно, переговоры сторон должны были пройти в Дохе, столице Катара. Но иранские представители не захотели разговаривать с американцами, вместо этого был предложен диалог с катарскими посредниками.

По словам Арагчи, Вашингтон должен продемонстрировать подлинную готовность к дипломатическому урегулированию и отказаться от военного давления.

Чиновник также подчеркнул, что Иран не согласится на переговоры, если будет существовать риск повторения атак со стороны США. Он добавил, что Тегеран оценивает возможность возобновления дипломатического процесса, однако для этого необходимо создать соответствующие условия, для начала - достигнуть прекращения огня.

Как отмечает агентство, после недавнего обострения между Ираном и Израилем президент США Дональд Трамп заявлял о готовности вернуться к переговорам по иранской ядерной программе.

В то же время иранские власти продолжают настаивать на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и обогащать уран в рамках национальной программы.

Несмотря на сигналы о возможном возобновлении диалога, новые требования Тегерана свидетельствуют о том, что путь к потенциальному соглашению между США и Ираном остается сложным.