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У США заявили, що не виявили ознак іноземного втручання у вибори президента

Автор: Инна Собора

У США не зафіксували свідчень можливого втручання у голосуванням на виборах президента з боку іноземних держав. Ці вибори - "найбільш захищені в історії".

Про це заявив в.о. міністра внутрішньої безпеки США Чед Вольф, пише "Голос Америки".

За його словами, жодна іноземна країна не вплине на результати голосування.

"Ми не маємо свідчень успішного завдання шкоди, або змін голосів на виборах з-за кордону", - заявив Вольф.

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Оптимістичні оцінки щодо захисту результатів голосування в день виборів дають посадовці Пентагону США.

"Немає свідчень того, що іноземний зловмисник отримав доступ до виборчої інфраструктури. З огляду на розмір, складність та різноманітність американської системи виборів, жодна країна не здатна змінити результати виборів", - заявили у Пентагоні.

Раніше голова Агентства з кібербезпеки та інфраструктурі Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) Крістофер Кребс заявив, що ніякі країни не зможуть вплинути на вибори президента.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, у Сполучених Штатах Америки проходять всезагальні вибори в ході яких, зокрема, буде обрано 46-го президента.

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