В США заявили о "новой угрозе" из-за ракетной программы Пакистана

В Пакистане продолжается разработка мощностей баллистических ракет большой дальности, что в перспективе позволит стране наносить удары по целям далеко за пределами Южной Азии. Это делает Пакистан "новой угрозой" для Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом заявил заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В ходе выступления на мероприятии Фонда Карнеги за международный мир американский чиновник отметил, что Пакистан, имеющий ядерное оружие, работает над "все более сложной ракетной технологией, от систем баллистических ракет большой дальности до оборудования, которое позволит испытать ракетные двигатели значительно большего размера".

По мнению Файнера, если эти тенденции сохранятся, Пакистан "будет иметь возможность поражать цели далеко за пределами Южной Азии, в том числе в Соединенных Штатах".

Он также обратил внимание, что количество государств, которые обладают ядерным оружием и имеют ракеты, которые могут достичь США, является "очень малым, и они, как правило, враждуют".

"Так что, откровенно говоря, нам трудно воспринимать действия Пакистана как нечто иное, чем как новую угрозу для Соединенных Штатов", - добавил заместитель советника по нацбезопасности США (ныне ведомство возглавляет Джейк Салливан).

Санкции США в отношении Пакистана из-за ракетной программы

На днях Штаты объявили о новых санкциях, связанных с программой разработки баллистических ракет Пакистана.

Ограничения, в частности, впервые применялись против государственного оборонного агентства, которое контролирует программу.

Разработка Исламабадом ракетных двигателей

Как пишет Reuters, двое высокопоставленных чиновников администрации США на условиях анонимности заявили, что обеспокоенность со стороны Вашингтона из-за ракетной программы Пакистана была давней и "возникла из-за размеров ракетных двигателей, которые разрабатываются".

Один из чиновников сказал западным журналистам, что угроза для Штатов останется еще через 10 лет.

"Они (Пакистан, - ред.) не признают нашей обеспокоенности. Они говорят нам, что мы предвзяты", - сказал Reuters второй американский чиновник.

Он добавил, что пакистанские официальные лица неправильно намекнули, что санкции со стороны США в отношении их ракетной программы якобы имеют целью "уничтожить их способность защищаться от Индии".

Ядерная программа Пакистана и накопление ракетного арсенала

Тут стоит напомнить, что ранее заявленной целью Пакистана по программам ядерного оружия и баллистических ракет было противостояние Индии, с которой страна воевала в трех войнах с 1947 года.

Пакистан провел первое испытание ядерного оружия в 1998 году. Это произошло более чем через 20 лет после первого соответствующего испытания Индией.

Также Пакистан создал значительный арсенал баллистических ракет, способных запускать ядерные боеголовки. По данным исследовательской организации Bulletin of the American Scientists, Пакистан имеет запасы примерно 170 боеголовок.

Отношения США и Пакистана

Западные СМИ обратили внимание, что соответствующее заявление американского чиновника о новой угрозе могло показать, как ухудшились некогда тесные связи между Вашингтоном и Исламабадом после вывода войск США из Афганистана в 2021 году, и возвращения к власти в той стране "Талибана".

Американо-пакистанские отношения испытывали взлеты и падения. Они укреплялись в годы "холодной войны", когда страны поддерживали афганских повстанцев в борьбе с советскими войсками во время вторжения СССР в Афганистан в 1979-89 годах.

Напомним также, Пакистан был ключевым партнером США в борьбе с террористической организацией "Аль-Каида" после нападений на Штаты 11 сентября 2001 года. Кроме того, Пакистан с 2004 года является главным союзником вне НАТО.

Между тем сообщается, что Исламабад поддерживает организацию "Талибан".

Добавим, Пакистан на фоне противостояния с Индией критически относится к налаживанию Вашингтоном отношений с Нью-Дели. Исламабад также поддерживает тесные связи с Китаем. Некоторые китайские организации уже попали под американские санкции за поставки для пакистанской программы баллистических ракет.