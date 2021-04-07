RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США заявили про готовність скасувати частину санкцій проти Ірану

Автор: Даша Харченко

Держдепартамент США заявив про готовність пом'якшити санкції проти Ірану. При цьому у Вашингтоні очікують, що санкції будуть скасовані не в односторонньому порядку.

Про це повідомив глава прес-служби Держдепу Нед Прайс.

За його словами, можуть бути зняті обмеження, які не відповідають Спільному всеосяжному плану дій (СВПД).

"Ми розуміємо, що нам буде необхідно забезпечити пом'якшення санкцій. Стосовно до тих санкцій, які йдуть врозріз з СВПД", - сказав Прайс.

Він також додав, що США вважають не конструктивними заклики скасувати всі санкції в односторонньому порядку.

При цьому Прайс зазначив, що інтереси США збігаються з інтересами Росії і Китаю щодо іранської ядерної програми.

"Це та сфера, де у нас присутні схожі інтереси з Москвою і Пекіном", - додав глава Держдепартаменту.

Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив дію санкцій проти Ірану, введені в 1995 році. Обмежувальні заходи Вашингтон продовжив на рік.

Раніше іранська сторона заявила про готовність вести переговори зі США щодо ядерної угоди. Однак, Іран хоче, щоб всі сторони почали виконувати свої зобов'язання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиІран
Читайте також
В Ірані звинуватили 10 осіб у справі катастрофи МАУ
Прогноз погоди