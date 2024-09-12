США завершают работу над разрешением для Украины на удары вглубь России, - Politico

Белый дом завершает работу над планом по ослаблению некоторых ограничений на использование американского оружия Украиной. Обсуждения, проходившие в узком кругу, касаются возможности расширения территории внутри России, по которой Украина сможет наносить удары с использованием американских и британских вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Это решение, обсуждаемое с Вашингтоном, Лондоном и Киевом, связано с необходимостью усиления обороны Украины и предотвращения новых атак со стороны России. Переговоры также касаются разрешения на использование британских ракет с американскими компонентами для ударов по России.

Ранее Белый дом был осторожен в вопросах расширения применения дальнобойного оружия Украиной, опасаясь эскалации конфликта с Москвой. Однако в последние дни актуальность вопроса возросла на фоне поставок Ираном баллистических ракет России.

Решение о снятии оставшихся ограничений может быть принято на встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, запланированной на ближайшую пятницу.

В течение нескольких месяцев высокопоставленные американские чиновники сопротивлялись призывам Киева и других европейских стран снять все ограничения на использование подаренного американского оружия на территории России.

В мае администрация Байдена приняла решение разрешить Украине использовать некоторые виды оружия для нанесения ударов на территории России, но запретила Киеву использовать ракеты дальнего радиуса действия. Доводы Вашингтона в пользу сохранения оставшихся ограничений колебались между нежеланием эскалации напряженности в отношениях с Москвой и тем, что Россия вывела слишком много своих дорогостоящих целей за пределы досягаемости, чтобы Украина могла нанести по ним удар, даже если бы разрешение было получено.

Американские чиновники также отмечают, что, поскольку армия больше не закупает армейские тактические ракетные комплексы, их запасы ограничены и приближаются к тому уровню, когда США будут обеспокоены своими собственными запасами.

Производитель ракеты, компания Lockheed Martin, по-прежнему производит несколько сотен ракет в год, но они предназначены для продажи союзникам за рубежом. Замена этому оружию, ракета точного удара, только начинает поступать на вооружение и не в том количестве, чтобы полностью заменить ракеты, которые сейчас расходуются.