США завершили вывод войск из Ирака спустя 12 лет присутствия, - Трамп

Президент Дональд Трамп в среду 30 сентября заявил, что США завершили завершили вывод всех американских войск из Ирака, положив конец 12-летней миссии по борьбе с группировкой "Исламское государство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social .

По словам Трампа, операция "Непоколебимая решимость" начатая в 2003 году при президенте Джордже Буше-младшем, продолженная при администрации Барака Обамы в 2014 году и "сонном Джо" Байдене, завершается в 2026 году "под руководством президента Дональда Трампа".

"Сегодня я рад объявить, что последние американские войска покидают Ирак! Этот день - победа США, победа Ирака и решающая победа над ИГИЛ, который полностью уничтожен администрацией Трампа в первый срок, наряду с другими очень плохими и опасными игроками", - написал Трамп.

Он добавил, что в отличие от Афганистана, где большая часть военной техники была брошена и погибли 13 военных, "упорядоченный вывод" сил и техники с иракской авиабазы Эрбиль знаменует собой "конец дорогостоящей экспедиции в ад".

"Я поставил перед собой четкую задачу, дал нашим командирам инструменты для ее выполнения и отказался допустить, чтобы временное присутствие стало постоянным. У меня был выбор остаться или уйти, и я чувствовал, без всяких сомнений, что Америке пора вернуться домой", - сообщил президент США.

Также Трамп назвал нового премьер-министра Ирака Али аз-Заиди "выдающимся человеком" и выразил надежду, что тот отлично справляется со всеми делами.

Ряд СМИ отмечают, что вывод войск, который был согласован два года назад, происходит на фоне продолжающейся войны между США и Ираном, которая временами перерастает в войну в Ираке. В частности, это происходило тогда, когда поддерживаемые Ираном ополченцы обстреливают американские войска, а США наносят удары по опорным пунктам этих группировок.