ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США запевнили Зеленського у підтримці на шляху до досягнення миру в Україні

Новини » Політика    12.09.2019 - 05:59
США запевнили Зеленського у підтримці на шляху до досягнення миру в Україні
Фото: Зеленський зустрічає звільнених політв'язнів 7 вересня (president.gov.ua)

Росію закликають виконати мінські угоди

У посольстві США в Україні запевнили президента Володимири Зеленського у підтримці досягнення дипломатичного встановленням миру на окупованих територіях Донбасу. Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

Дипломати, зокрема, закликали Росію виконати всі свої зобов'язання в рамках мінських угод.

"Запевняємо в нашій підтримці зусиль і прагнення президента Зеленського щодо досягнення дипломатичного вирішення підбурюваного Росією конфлікту на сході України", - говориться в повідомленні.

Т️акож у посольстві відзначають, що для США "велика честь мати можливість підтримувати Україну, в той час як вона вітає вдома 35 українців, звільнених з несправедливого російського ув'язнення".

"Команда американських експертів співпрацює та надає допомогу українській владі, яка докладає зусиль для забезпечення ефективної реінтеграції нещодавно звільнених українців", - повідомили дипломати у своїй заяві.

США запевнили Зеленського у підтримці на шляху до досягнення миру в УкраїніРаніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий долучитись до переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде необхідно його учасникам.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор також заявляв, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб надати підтримку Україні, яка бореться проти російської агресії.

Звільненим українцям виплатять по 100 тис. гривень Сущенко розповів обставини свого арешту в Москві
Новини України Сполучені Штати АмерикиполитзаключенныеДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся