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США благодаря войне в Украине вооружат свою армию модернизированной техникой, - The Telegraph

Четверг 09 мая 2024 22:44
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США благодаря войне в Украине вооружат свою армию модернизированной техникой, - The Telegraph Иллюстративное фото: США обновили технику своей армии благодаря войне в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки благодаря предоставлению военной техники Украине смогли обеспечить свою армию обновленной техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, фактически Пентагон передает Украине свое старое оружие, а вместо него получает деньги из бюджета на закупку вооружений нового поколения.

"Буквально говоря, примерно 140 миллиардов долларов США, которые Соединенные Штаты тратят на Украину в течение первых трех лет войны, действительно финансируют масштабную модернизацию американской армии", - пишет издание.

В частности, США передали Украине боевые машины пехоты M-2 Bradley образца 1990-х годов. А были закуплены новые БМП у производителя. Причем, как подтвердили в Пентагоне, армия США получает полное замещение: один старый Bradley, подаренный Украине, американские войска получают один новый Bradley со всеми современными функциями.

Интересно и то, что новые машины, получаемые Штатами, были изготовлены с учетом того, как они показали себя на полях Запорожья и Донбасса. Одна из главных новаций – это бортовая система активной защиты Iron Fist. Это система, перехватывающая в полете ракеты и беспилотники.

Эта система ранее использовалась в Израиле, однако именно их использование на войне в Украине, где дроны стали доминировать на поле боя, заставили США увеличить инвестиции во внедрение бортовых систем активной защиты на бронетехнике.

Военная помощь Украине от США

В апреле Соединенные Штаты объявили об одном из самых больших пакетов помощи Украине на 6 млрд долларов.

А сегодня представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели объявят поставки Украине новых пакетов с вооружением.

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