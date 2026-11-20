Стубб прокомментировал переговоры президента США Дональда Трампа, главы Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.

"Понятно, что президент Трамп, президент Си и президент Путин обсуждали и Украину. Насколько я понимаю, Россия хотела, чтобы Украину упомянули в итоговой декларации. Американцы помешали этому, и это было хорошо", - сказал Стубб.

Отдельно финский лидер рассказал о помощи Украине.

"Факт в том, что Украина хорошо держится на фронте. Но Украине нужна помощь с противовоздушной обороной и энергетическим оборудованием, а еще экономическая поддержка. Из-за займов ЕС она получает 45 миллиардов евро. Еще 25 миллиардов пока не хватает", - сказал Стубб.

Как сообщало РБК-Украина, Трамп звонил по телефону европейским лидерам с борта самолета Air Force One.

В ходе разговора американский президент рассказал о своих переговорах с российским диктатором и Си Цзиньпином.