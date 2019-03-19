У США затопило військову авіабазу

Фото: а затопленій авіабазі (facebook.com/OffuttAirForceBase)

Вода почала прибувати 15 березня в результаті снігопаду та підвищення води в річках

У Сполучених Штатах у штаті Небраска затопило військову авибазу Offatt де розташовується штаб-квартира Стратегічного командування Збройних сил США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку авіабази в Facebook.

За дві доби затопило третину бази, за підрахунками командування, на відновлення знадобиться багато часу.

"На відновлення підуть тижні і місяці, тому це буде тривала робота", - розповів представник 55-го авіакрила ВПС США Кевін Хамфрі.

Зазначаэться, що вода почала прибувати 15 березня. За даними військових, причиною стали рекордний снігопад і значне зниження тиску повітря, що викликало підвищення рівня води в річках.

У результаті затоплення постраждала велика частина військовослужбовців, деяким з них довелося залишити свої будинки.

Повідомляється, що 19 березня Offatt поновить нормальну роботу, тоді як командувач 55-м авіакрилом полковник Майкл Маніон розповів, що, за прогнозами військових інженерів, вода почне відступати 21 березня.

Нагадаємо, в грудні 2018 в Сирії в провінціях Ідліб і Лазкіє через сильні дощі затопило 11 наметових таборів біженців із населенням 25 тисяч осіб.