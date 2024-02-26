США осудили парламентские и местные выборы в Беларуси

Миллер заявил, что белорусские власти злоупотребляли выборами, из-за чего они не были демократическими.

"Всем независимым политическим партиям было отказано в регистрации. Белорусы, находящиеся за границей, могли голосовать только в случае возвращения в Минск, где их, скорее всего, ждали бы репрессии. Эти злоупотребления фактически заморозили настоящую политическую деятельность и политический дискурс в Беларуси", - говорится в заявлении.

По словам Миллера, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не смогла осуществить наблюдение за выборами.

"Соединенные Штаты признают силу, стойкость и мужество гражданского общества и демократического движения Беларуси. США снова призывают режим Лукашенко прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и начать диалог со своими политическими оппонентами. Белорусский народ заслуживает лучшего", - отмечается в документе.

Ранее мы писали, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что снова пойдет на выборы президента Беларуси.