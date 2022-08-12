RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США застрелили озброєного чоловіка при спробі проникнути в офіс ФБР

Фото: у США застрелили озброєного чоловіка при спробі проникнути в офіс ФБР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Озброєний чоловік намагався проникнути в зону огляду відвідувачів місцевого відділення ФБР, однак після того, як спрацювала сигналізація, підозрюваний втік на машині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Співробітники ФБР разом з дорожнім патрулем штату Огайо і місцевою поліцією організували погоню, в результаті якої протягом декількох годин вони переслідували підозрюваного, поки він не зупинився.

Переговори про здачу провалилися після того, як підозрюваний дістав зброю і направив її на правоохоронців - він був застрелений одним зі співробітників. У загиблого, упізнаного як Рікі Шиффер, вилучили обценьки і гвинтівку AR-15.

На цей час слідство з'ясовує, чи причетний Шиффер до будь-якого екстремістського угруповання, зокрема, до тих, яких підозрюють в участі в штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, ФБР вдвічі збільшило кількість потенційних справ про тероризм всередині США. Через це бюро більш ніж удвічі збільшило свій штат людей, які працюють з питання боротьби з тероризмом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФБР