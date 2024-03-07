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В США предостерегают Австрию и Raiffeisen Bank от сотрудничества с банками РФ

Фото: в США предостерегают Австрию и Raiffeisen Bank от сотрудничества с банками РФ (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Представительница Министерства финансов США Анна Моррис предупредит банки об опасности ведения бизнеса в России, увеличивая давление на крупнейший западный банк Raiffeisen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В рамках нового давления Вашингтона по поводу санкций Моррис будет поощрять банки Австрии проверить свою уязвимость в России и "принять меры по смягчению". Моррис – последняя официальная представительница США, посетившая Австрию, где продолжают поддерживать тесные отношения с Россией.

Представитель Министерства финансов Австрии сообщил, что вскоре Моррис посетит государственные органы и компании, чтобы обсудить проблемы отмывания денег и санкций. В Raiffeisen заявили, что часто консультируются о наказаниях и всегда соблюдают правила. Вашингтон столкнулся со значительным сопротивлением австрийских политиков и чиновников, большинство из которых защищают банк.

Несмотря на значительную поддержку Украины, Австрия заявила, что не хочет разрывать

В то время Россия отчиталась, что австрийский Raiffeisen имеет:

  • 2600 корпоративных клиентов;
  • 4 млн владельцев счетов;
  • 10 000 сотрудников

 

Напомним, ранее австрийский Raiffeisen Bank проверяли в связи с отмыванием денег и работой в России . В своем отчете банк сообщил, что в Австрии проводится расследование, сфокусированное на выполнении важных правил безопасности для предотвращения отмывания денег.

Это также связано с расследованием американского санкционного органа – Управлением контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).

Австрийское расследование касается платежей, имеющих связь с Россией, а также данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта под названием "Секреты Кипра".

Специалисты исследуют платежи, произведенные тремя клиентами в период с 2017 по 2020 год. Результаты расследования могут привести к штрафам, говорится в ежегодном отчете банка.

Представители банка заявили, что австрийский регулятор считает, что банк "не полностью выполнил свои административные обязанности".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАвстрияБанки