В рамках нового давления Вашингтона по поводу санкций Моррис будет поощрять банки Австрии проверить свою уязвимость в России и "принять меры по смягчению". Моррис – последняя официальная представительница США, посетившая Австрию, где продолжают поддерживать тесные отношения с Россией.

Представитель Министерства финансов Австрии сообщил, что вскоре Моррис посетит государственные органы и компании, чтобы обсудить проблемы отмывания денег и санкций. В Raiffeisen заявили, что часто консультируются о наказаниях и всегда соблюдают правила. Вашингтон столкнулся со значительным сопротивлением австрийских политиков и чиновников, большинство из которых защищают банк.

Несмотря на значительную поддержку Украины, Австрия заявила, что не хочет разрывать

В то время Россия отчиталась, что австрийский Raiffeisen имеет: