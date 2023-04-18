США предостерегли Россию не трогать ядерные технологии на ЗАЭС, - CNN

В письме, которое Министерстве энергетики США направило "Росатому" говорится, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре (Украина) "содержит ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США".

Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, если их использование может нанести ущерб интересам национальной безопасности США.

Минэнергетики США направило письмо "Росатому" в связи с тем, что российские войска продолжают контролировать ЗАЭС. Из-за интенсивных российских обстрелов в этом районе станция часто отключалась от энергосистемы Украины, что вызвало опасения в Европе по поводу ядерной аварии.

Министерство энергетики предупредило "Росатом" в письме, что "незаконно" обращение с американскими технологиями любыми российскими гражданами или организациями.

"Согласно законодательству США, не уполномоченные лица, включая, но не ограничиваясь, российских граждан и российские организации, такие как "Росатом" и его дочерние компании, сознательно и преднамеренно получают доступ, обладают, контролируют, экспортируют, хранят, изымают, рассматривают, реэкспортируют, отправляют, передают, копируют, манипулируют такой технологией или техническими данными, или направляют, или уполномочивают других делать то же самое, без того, чтобы такие российские организации стали уполномоченными получателями по решению министра энергетики США", - говорится в письме.

В другом письме директора Управления по политике нераспространения Министерства энергетики США Андреа Феркиля генинспектору Минэнергетики описывается технология, которую США экспортировали в Украину для использования на ЗАЭС, и повторяется, что у ведомства "нет никаких записей о текущем разрешении на передачу этой технологии и технических данных любому российскому гражданину или организации".