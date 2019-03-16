У США запустили ракету Delta IV з військовим супутником

Запуск був успішно проведений з космодрому на мисі Канаверал

Во Флориде (Соединенные Штаты) успешно стартовала ракета-носитель Delta IV с американским военным спутником Wideband Global SATCOM. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании United Launch Alliance.

Запуск произошел в 20:26 по местному времени (02:26 16 марта по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал.

"Мы очень гордимся тем, что доставили этот важнейший актив на орбиту в поддержку американских и союзных военных истребителей, развернутых по всему миру для защиты нашей национальной безопасности", - заявил вице-президент компании по правительственным и коммерческим программам Гэри Венц.

Напомним, ранее в марте запуск Delta IV решили отложить с целью "выявления неисправностей и устранения некоторых внештатных показателей".

При этом в ULA отмечали, что состояние ракеты-носителя и спутника стабильные, а все бортовые системы работают в штатном режиме.

Ранее, 3 марта космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковки произошло на высоте около 400 километров именно тогда, когда станция пролетала над Северной Зеландии.