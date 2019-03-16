У США запустили ракету Delta IV з військовим супутником

Фото: ракета-носій Delta IV (United Launch Alliance)

Запуск був успішно проведений з космодрому на мисі Канаверал

У Флориді (Сполучены Штати) успішно стартувала ракета-носій Delta IV з американським військовим супутником Wideband Global SATCOM. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії United Launch Alliance.

Запуск відбувся о 20:26 за місцевим часом (02:26 16 березня за Києвом) з космодрому на мисі Канаверал.

"Ми дуже пишаємося тим, що доставили цей найважливіший актив на орбіту на підтримку американських і союзних військових винищувачів, розгорнутих по всьому світу для захисту нашої національної безпеки", - заявив віце-президент компанії з урядових і комерційних програмам Гері Венц.

Нагадаємо, раніше в березні запуск Delta IV вирішили відкласти з метою "виявлення несправностей і усунення деяких позаштатних показників".

При цьому в ULA відзначали, що стан ракети-носія супутника стабільні, а всі бортові системи працюють у штатному режимі.

Раніше, 3 березня, космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів саме тоді, коли станція пролітала над Північною Зеландією.