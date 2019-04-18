У США запустили частково створену в Україні ракету з вантажем для МКС

З космодрому Wallops у штаті Вірджинія у середу, 17 квітня, о 23:46 за Києвом стартувала ракета-носій Antares з космічним кораблем Cygnus, що має доставити вантаж на Міжнародну космічну станцію (МКС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського аерокосмічного агентства NASA Twitter.

У NASA наголосили, що запуск пройшов в штатному режимі, перша щабель відокремилася приблизно через три хвилини після старту.

Стикування Cygnus з Міжнародною космічною станцією запланована на 19 квітня.

Вантажний корабель доставить на МКС близько 3,5 тонн вантажу, серед якого продовольство та обладнання для проведення наукових досліджень.

Ракета-носій і вантажний корабель належать корпорації Northrop Grumman.

Зазначимо, перша ступінь ракети-носія Antares розроблена українськими фахівцями. У створенні ракети участь, зокрема, конструкторське бюро "Південне", у співпраці з іншими вітчизняними підприємствами побудувавши основну конструкцію першого ступеня двигуна для космічного корабля.

Нагадаємо, в березні космічний корабель Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції.