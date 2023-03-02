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США ввели санкции против иранских и китайских компаний: подробности

Фото: США ввели санкции против иранских и китайских компаний (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 2 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нефтехимических компаний Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.

Санкции были введены против следующих юридических лиц:

  • Бушерская нефтехимическая компания (Иран);
  • Нефтехимическая компания Shiraz Petrochemical (Иран);
  • Китайская компания, занимающаяся судоходством;
  • Global Marine Ship Management (Китай);
  • Shanghai Xuanrun Shipping Company Limited (Китай);
  • Вьетнамская нефтегазовая компания Golden Lotus Oil Gas;
  • Real Estate Joint Stock Company (Вьетнам);
  • Swedish Management из Объединенных Арабских Эмиратов.

В черный список попали два десятка танкеров по перевозке нефтехимической продукции, сухогрузов под флагами Вьетнама, Китая, Панамы, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсента и Гренадин, Того и Тувалу.

Напомним, чтоСоединенные Штаты сообщают ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если он предоставит военную поддержку России.

РФ до сих пор получает доступ к микросхемам и западным технологиям через Иран и КНДР.

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Соединенные Штаты АмерикиКитайОбъединенные Арабские ЭмиратыВьетнамСанкции против Ирана