США ввели санкции против иранских и китайских компаний: подробности

В четверг, 2 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нефтехимических компаний Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.

В черный список попали два десятка танкеров по перевозке нефтехимической продукции, сухогрузов под флагами Вьетнама, Китая, Панамы, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсента и Гренадин, Того и Тувалу.

Санкции были введены против следующих юридических лиц:

Напомним, чтоСоединенные Штаты сообщают ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если он предоставит военную поддержку России.

РФ до сих пор получает доступ к микросхемам и западным технологиям через Иран и КНДР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .