США ввели санкции против иранских и китайских компаний: подробности

В четверг, 2 марта, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нефтехимических компаний Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.
Санкции были введены против следующих юридических лиц:
В черный список попали два десятка танкеров по перевозке нефтехимической продукции, сухогрузов под флагами Вьетнама, Китая, Панамы, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Винсента и Гренадин, Того и Тувалу.
Напомним, чтоСоединенные Штаты сообщают ближайшим союзникам о возможности введения новых санкций против Китая, если он предоставит военную поддержку России.
РФ до сих пор получает доступ к микросхемам и западным технологиям через Иран и КНДР.
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