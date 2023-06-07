США ввели новый пакет санкций за помощь в создании баллистических ракет для Ирана

"Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконные транснациональные сети закупок, которые тайно поддерживают иранское производство баллистических ракет и другие военные программы", - заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В заявлении министерства финансов атташе Ирана по вопросам обороны в Пекине Давуд Дамгани обвиняется в координации военных закупок из Китая для иранских конечных пользователей, включая дочерние компании Министерства обороны и тыла вооруженных сил Ирана.

Также под санкции попадают компании Parchin Chemical Industries, PB Sadr, а также производители электроники MODAFL и PCI.

Китайскую компанию Zhejiang Qingji Ind Co включили в санкционный список за продажу Ирану центрифуг и другого оборудования.

Также среди тех, кто попал под санкции, были Hong Kong Ke.Do International Trade и китайская Qingdao Zhongrongtong Trade Development, которые Минфин США обвинил в продаже Ирану цветных металлов двойного назначения.

Иран провел испытания баллистической ракеты

Отметим, что Иран недавно провел испытания баллистической ракеты Khorramshahr-4, которая способна бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. Предполагается, что новая разработка обладает боеголовкой весом 1500 кг. Ракеты этого класса также известны своей уникальной системой наведения и контроля на этапе полета.

В Минобороны страны после испытаний заявляли, что эта ракета призвана "помочь достижению миру и стабильности в регионе".

При этом в Пентагоне США еще в марте заявляли о том, что Иран может изготовить материалы для одной ядерной бомбы за 12 дней. Во Франции испытания новой ракеты назвали тревожным сигналом.