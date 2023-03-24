США ввели новые санкции против Беларуси: в список попал самолет Лукашенко

"Санкции вводятся в ответ на жестокие репрессии против продемократического движения и гражданского общества, продолжающиеся в связи с мошенническими президентскими выборами в августе 2020 года. Эти действия также подчеркивают готовность Соединенных Штатов призвать режим в Минске к ответу за его соучастие в необоснованной войне Федерации против Украины", - говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон пояснил, что авторитарный режим Лукашенко возлагается на государственные предприятия и ключевых чиновников, чтобы получать значительные доходы, позволяющие проводить репрессивные действия против белорусского народа.

Санкции ввели против следующих физических лиц:

Сергей Олегович Никифорович - директор "БелАЗа";

Валерий Валерьевич Иванкович - директор "МАЗа";

Игорь Васильевич Карпенко, Елена Анатольевна Балдовская, Денис Владимирович Дук, Елена Константинова Кунцевич, Александр Геннадиевич Ткачев, Екатерина Александрова Федосенко, Александр Владимирович Южик - члены ЦИК Беларуси.

Также США ввели санкции против ЦИК Беларуси, Белорусского автомобильного завода и Минского автомобильного завода. Под ограничение попал самолет Boeing 737, принадлежащий правительству Беларуси и используемый в качестве президентского самолета для Александра Лукашенко.