США ввели 104% пошлины против Китая, - Белый дом

Отмечается, что тарифы вступят в силу, потому что Китай не отменил свои зеркальные пошлины на требования США. То есть с 9 апреля Пекин будет облагаться 104% пошлиной.



Таможенная война Дональда Трампа

На той неделе президент США Дональд Трамп ввел пошлины от 10 до 50% на импорт товаров различного спектра для большинства стран мира. Это решение негативно повлияло на мировые фондовые биржи.

Тогда Штаты ввели для Китая импортные пошлины в размере 34%. Пекин в ответ заявил о введении аналогичного тарифа в размере 34% на американский импорт.

После этого Трамп повысил тарифы на китайский импорт с 34% до 50%. Посольство Китая в США ответило на это заявлением о том, что "давление или угрозы" Китая является "неправильным способом взаимодействия". В Китае также раскритиковали новые пошлины за падение глобальных рынков и призвали США к консультациям.

Сегодня стало известно, что Китай пообещал "бороться до конца", если Трамп реализует угрозу о повышении пошлин на 50%.

"Угроза американской стороны повысить пошлины против Китая является ошибкой на ошибке, которая в очередной раз демонстрирует шантажистскую природу американской стороны. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца", - говорится в заявлении министерства торговли Китая.

Также СМИ пишут о том, что председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Они могут обсуждать решение торговой напряженности между Пекином и Брюсселем относительно экспорта китайских электромобилей, а также более масштабное введение пошлин Трампом.