RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США предложили вознаграждение за информацию о лидерах вымогателя Hive

Иллюстративное фото: США предложили вознаграждение за информацию о лидерах вымогателя Hive (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Госдеп США предлагает 10 млн долларов за информацию о лидерах вымогателя Hive.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ответ на растущую угрозу, исходящую от хакерской группировки Hive, специализирующейся на вымогательстве, Государственный департамент США объявляет о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, способствующую идентификации или установлению местонахождения ключевых лидеров этой преступной организации.

Преступления Hive

В мае 2021 года хакеры Hive совершили атаку на Colonial Pipeline, один из крупнейших топливных трубопроводов США. Операторы ненадолго приостанавливали поставки топлива на восточном побережье США и заплатили хакерам миллион долларов. Впоследствии, часть этой суммы удалось вернуть  благодаря усилиям США.

В 2022 году киберпреступники совершили атаку на Partnership HealthPlan, американскую медицинскую организацию, похитив 850 тысяч записей с персональными данными пациентов и 400 ГБ конфиденциальных файлов с сервера.

Кибератаки в мире

Ранее мы писали, что Нидерланды публично обвинили Китай в кибератаке на оборонную сеть.

К слову, в декабре 2023 года связанные с РФ и Китаем хакеры сломали самый опасный ядерный объект Великобритании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака