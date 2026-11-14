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США предложили Украине обменять НАТО на Донбасс: что ответил Зеленский

11:47 14.11.2026 Сб
3 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Представители США спросили у Украины, готова ли она вывести войска из Донбасса, если ее примут в НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам президента, американцы впервые задали вопрос, выйдет ли Украина из Донбасса, если будет у НАТО.

"Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы задали вопрос: "А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?" Это было впервые", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что Украина обсуждает с партнерами целостный пакет безопасности, который они могут предложить во время переговоров: конкретные гарантии безопасности от НАТО и ЕС, сильная украинская армия – соответствующее количество военных, оружие, финансовая поддержка на определенное время – и Prosperity Plan (План восстановления), подкрепленный деньгами с четкими источниками.

"Если Американская сторона нам именно это подтвердит вместе с другими коллегами по НАТО, то тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем? Я не имею права этого не сделать по своему усмотрению. Но нужна конкретика, которой пока нет, и все это в обсуждении", - отметил президент.

Однако, по его словам, Украина ни в коем случае не будет признавать оккупированные территории частью России.

"Если будет такое предложение, я как президент выйду в открытый диалог с обществом и скажу: "Смотрите, вот где мы находимся, вот как все партнеры объединились и вот они видят это дальше так. Безусловно, без всякого признания оккупированных территорий Россией", - сказал Зеленский.

Президент ответил представителям США, что верить России нельзя – ее лидер просто усложняет медиацию и отдаляет окончание войны.

"Когда Путин говорит что-то о государственных границах, это точно не уменьшение территории России, правильно? Поэтому веры товарищу в Кремле нет", - подчеркнул Зеленский.

Он считает, что членство в НАТО снизило бы вероятность повторной агрессии против Украины. Глава государства назвал необходимым минимумом предоставление Украине гарантий безопасности по примеру 5 статьи НАТО.

В то же время Зеленский не уверен, что это точно сработает, потому что НАТО в единстве сработало только раз после теракта в США в 2001 году.

По словам президента, Украина может усилить Альянс и вопрос членства снова в повестке дня.

Напомним, ранее СМИ сообщали, чтоРоссия снова начинает требовать от НАТО, чтобы Альянс вывел свои войска на позиции , которые он занимал в 1997 году. Все это происходит в рамках требований по пересмотру всей европейской безопасности.

Издание Bild также сообщало, что Россия для завершения войны в Украине требует выхода Финляндии из НАТО и отказ альянса от размещения баз в странах Балтии. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг публикацию и начал утверждать, что такие условия не выдвигались.

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