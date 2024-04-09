В США предложили план по прекращению поставок полупроводников в Россию

Сенаторы от двух партий предложили законопроект, который будет призван остановить поставки американских технологий и полупроводников в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
План, предложенный сенаторами Миттом Ромни и Мэгги Гассан, предусматривает создание центра для координации усилий по прекращению поставок американских полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых технологий в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея.
В рамках нового законодательства для финансирования центра понадобится 25 миллионов долларов в 2025 финансовом году.
"Мы должны помешать нашим противникам покупать и злоупотреблять технологиями, разработанными в Америке", - заявил Хасан.
По его словам, этот двухпартийный закон усилит экспортный контроль благодаря увеличению ресурсов для выявления, расследования и предотвращения потенциальных экспортных нарушений.
Закон также будет призван выяснить, следует ли размещать за рубежом больше сотрудников правоохранительных органов США, занимающихся экспортным контролем.
Ранее стало известно, что постоянный подкомитет Сената США по расследованиям при комитете по внутренней безопасности 27 февраля провел специальное слушание, чтобы выяснить, как американские микросхемы попадают в российские системы вооружений.
В ходе специального слушания сенатор США Ричард Блюменталь призвал американских производителей микросхем избегать использования их чипов в российском оружии. Он отметил, что чипы американского производства продолжают находиться в оборудовании противника на поле боя Украины.
Bloomberg сообщало, что в прошлом году Россия импортировала передовые американские и европейские чипы на сумму более 1 миллиарда долларов. Это произошло, несмотря на введенные странами Запада санкции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.