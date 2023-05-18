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США предложили Израилю "общие военные планирования" касаемо Ирана, однако есть нюанс

Фото: США предложили Израилю "общие военные планирования" по Ирану, однако есть нюанс (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки обратились с предложением к Израилю о "совместных военных планированиях" в отношении Ирана, однако это вызвало в Иерусалиме обеспокоенность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Как пишет издание, накануне администрация президента США обратилась к израильским чиновникам с предложением, которое значительно улучшит американо-израильское военное сотрудничество.

По словам американского чиновника, предложение "не касается планирования совместного американо-израильского удара по ядерной программе Ирана", однако будет сосредоточено на обсуждении путей противодействия региональной деятельности Тегерана и непредвиденным обстоятельствам.

Предложение возникло во время недавнего визита в Израиль председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, министра обороны Ллойда Остина и командующего ЦКВС США генерала Эрика Куриллы.

Израиль, в свою очередь, отреагировал на предложение осторожно и попросил предоставить больше подробностей. Чиновники обеспокоены тем, что США могут попытаться "связать руки" Иерусалиму и усложнить любые планы против Ирана, в частности, против его ядерной деятельности.

"Израиль попросил разъяснений относительно того, останется ли это предложение в сфере разведки и сценариев, или распространится на сферу совместных операций", - рассказал один из чиновников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в мире начнется ядерная война, если Ирану разрешат получить ядерное оружие.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильИран