США предложили Израилю "общие военные планирования" касаемо Ирана, однако есть нюанс

Как пишет издание, накануне администрация президента США обратилась к израильским чиновникам с предложением, которое значительно улучшит американо-израильское военное сотрудничество.

По словам американского чиновника, предложение "не касается планирования совместного американо-израильского удара по ядерной программе Ирана", однако будет сосредоточено на обсуждении путей противодействия региональной деятельности Тегерана и непредвиденным обстоятельствам.

Предложение возникло во время недавнего визита в Израиль председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, министра обороны Ллойда Остина и командующего ЦКВС США генерала Эрика Куриллы.

Израиль, в свою очередь, отреагировал на предложение осторожно и попросил предоставить больше подробностей. Чиновники обеспокоены тем, что США могут попытаться "связать руки" Иерусалиму и усложнить любые планы против Ирана, в частности, против его ядерной деятельности.

"Израиль попросил разъяснений относительно того, останется ли это предложение в сфере разведки и сценариев, или распространится на сферу совместных операций", - рассказал один из чиновников.