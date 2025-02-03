У США запланированы встречи и переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами, - Трамп

Что предшествовало

CNN отмечает, что комментарии Трампа прозвучали после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин призвал к "более глубокому подходу" решения проблемы со стороны союзников Киева.

Замечания последовали за недавними словами спецпредставителя Трампа по Украине и России Кита Келлогга. В комментарии Reuters он сказал, что США хотят, чтобы до конца года в Украине прошли выборы. Особенно в том случае, если в ближайшие месяцы будет достигнуто перемирие с РФ.

В ответ на это советник Зеленского Литвин заявил, что план Келлога провальный, если он состоит только в прекращении огня и проведении выборов.

"В ответ на вопрос Reuters относительно высказываний господина Келлогга о прекращении огня и выборах - мы не видели полного интервью Келлогга, только несколько цитат о выборах, поэтому сложно полностью оценить его позицию. Но если его план - это только прекращение огня и выборы, то это провальный план - Путина не запугать только этими двумя вещами", - написал Литвин в соцсети Х.

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