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США займаються стримуванням і дипломатією щодо Росії одночасно, - Блінкен

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Вашингтон, Вівторок 21 грудня 2021 22:54
США займаються стримуванням і дипломатією щодо Росії одночасно, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати займаються щодо Росії як дипломатією, так і стримуванням. Вашингтон готовий жорстко відповідати на агресивні кроки Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена в Держдепартаменті.

Його попросили прокоментувати ситуацію навколо повідомлень про потенційне вторгнення Росії в Україну і дії США у зв'язку з цим.

"Ми займаємося стосовно РФ дипломатією і стримуванням одночасно. Вони йдуть паралельно. Якщо Росія продовжить безрозсудні або агресивні дії, ми відповімо, і відповімо рішуче", - зазначив глава американської дипломатії.

За словами Блінкена, влада США готова використовувати для переговорів з безпеки різні канали, в тому числі діалог зі стратегічної стабільності з РФ.

"Ми готові до дипломатичної взаємодії через безліч каналів: через наявний діалог зі стратегічної стабільності між Росією і США, через раду Росія-НАТО з питань, особливо що стосуються НАТО, а також через ОБСЄ", - сказав він.

У Вашингтоні розраховують, що переговори з Москвою з безпеки почнуться після настання 2022 року, в тому числі по лінії Росія-НАТО.

"Думаю, досить рано в наступному році ви побачите взаємодію у всіх цих сферах, щоб зрозуміти, чи можемо ми просунутися вперед шляхом дипломатії з питань, що викликають розбіжності", - заявив він.

Нагадаємо, Блінкен також заявив, що без лідерства Сполучених Штатів світ може зануритися в хаос. Він підкреслив, що Вашингтон відіграє організаційну роль при взаємодії з іншими країнами.

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