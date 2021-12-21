США займаються стримуванням і дипломатією щодо Росії одночасно, - Блінкен

Сполучені Штати займаються щодо Росії як дипломатією, так і стримуванням. Вашингтон готовий жорстко відповідати на агресивні кроки Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ держсекретаря США Ентоні Блінкена в Держдепартаменті .

Його попросили прокоментувати ситуацію навколо повідомлень про потенційне вторгнення Росії в Україну і дії США у зв'язку з цим.

"Ми займаємося стосовно РФ дипломатією і стримуванням одночасно. Вони йдуть паралельно. Якщо Росія продовжить безрозсудні або агресивні дії, ми відповімо, і відповімо рішуче", - зазначив глава американської дипломатії.

За словами Блінкена, влада США готова використовувати для переговорів з безпеки різні канали, в тому числі діалог зі стратегічної стабільності з РФ.

"Ми готові до дипломатичної взаємодії через безліч каналів: через наявний діалог зі стратегічної стабільності між Росією і США, через раду Росія-НАТО з питань, особливо що стосуються НАТО, а також через ОБСЄ", - сказав він.

У Вашингтоні розраховують, що переговори з Москвою з безпеки почнуться після настання 2022 року, в тому числі по лінії Росія-НАТО.

"Думаю, досить рано в наступному році ви побачите взаємодію у всіх цих сферах, щоб зрозуміти, чи можемо ми просунутися вперед шляхом дипломатії з питань, що викликають розбіжності", - заявив він.