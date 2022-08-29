США помітили сплеск "кінетичної активності" навколо Херсонської області, - CNN

США помітили сплеск "кінетичної активності" на півдні України, а саме навколо Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, США спостерігали "підйом кінетичної активності протягом останніх кількох днів" у Херсонській області на півдні України, включаючи артилерію та ракети. Однак чиновник не сказав, що це був новий контрнаступ чи ні. Раніше США бачили, як українські сили робили деякі наступальні кроки в Херсонській області та навколо неї протягом останніх кількох тижнів.