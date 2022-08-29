ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США помітили сплеск "кінетичної активності" навколо Херсонської області, - CNN

Новость на русском →
Понеділок 29 серпня 2022 22:54
США помітили сплеск "кінетичної активності" навколо Херсонської області, - CNN Фото: США помітили сплеск "кінетичної активності" навколо Херсонської області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США помітили сплеск "кінетичної активності" на півдні України, а саме навколо Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, США спостерігали "підйом кінетичної активності протягом останніх кількох днів" у Херсонській області на півдні України, включаючи артилерію та ракети.

Однак чиновник не сказав, що це був новий контрнаступ чи ні. Раніше США бачили, як українські сили робили деякі наступальні кроки в Херсонській області та навколо неї протягом останніх кількох тижнів.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна розповідало, що відбувається у Херсонській області.

Також були повідомлення, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні Херсонская область
NEWS
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент
Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент
DAILY
Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Тривожний час на ЗАЕС: що відбувається на найбільшій атомній станції в Європі