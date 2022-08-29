США помітили сплеск "кінетичної активності" навколо Херсонської області, - CNN
США помітили сплеск "кінетичної активності" на півдні України, а саме навколо Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами високопоставленого американського військового чиновника, США спостерігали "підйом кінетичної активності протягом останніх кількох днів" у Херсонській області на півдні України, включаючи артилерію та ракети.
Однак чиновник не сказав, що це був новий контрнаступ чи ні. Раніше США бачили, як українські сили робили деякі наступальні кроки в Херсонській області та навколо неї протягом останніх кількох тижнів.
Нагадаємо, що раніше РБК-Україна розповідало, що відбувається у Херсонській області.
Також були повідомлення, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.
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