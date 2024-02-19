США закупили индийские нефтепродукты из российского сырья на 1,3 млрд долларов, - CNN

Всего Россия получила рекордные 37 млрд долларов от продаж сырой нефти в Индию в прошлом году. Часть сырой нефти перерабатывается в нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах на западном побережье Индии, а затем экспортируется в США и другие страны, одобрившие санкции в отношении российской нефти.

По оценкам Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в 2023 году странами, которые также применяют санкции против России, было импортировано нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, на сумму 9,1 млрд долларов, что на 44% больше, чем годом ранее.

Продукты, переработанные за пределами России, не подпадают под санкции, критики называют это упущение "лазейкой на НПЗ".

Теневой флот

Хотя продажи российской нефти в Индию не подпадают под санкции и являются полностью законными, экспертиза маршрутов доставки позволяет предположить, что в этом огромном объеме поставок может участвовать так называемый "теневой флот" танкеров, специально созданный Москвой для того, чтобы попытаться скрыть, с кем и как он торгует, и максимизировать прибыль Кремля.

Некоторая торговля нефтью между Россией и Индией является открытой и прямой. Windward, компания морского искусственного интеллекта, проанализировала глобальные перевозки грузов для CNN и обнаружила в прошлом году 588 прямых рейсов нефтяных танкеров из России в Индию.

Но некоторые перевозки между двумя странами являются более сложными, например, через Грецию. Компания Polar Star Global изучила тот же маршрут и обнаружила в прошлом году более 200 рейсов судов из России, которые выполняли перекачку в Лаконийском заливе на другое судно, которое направлялось в Индию.

Теневой флот позволил России создать параллельную структуру судоходства, способную выдержать меняющуюся тактику и направленность западных санкций, с сотнями танкеров непрозрачной собственности, использующими сложные маршруты. По оценкам Windward, в прошлом году этот флот вырос до 1800 судов.

Доходы Кремля

Москва нашла способ обогатиться за счет этого процесса переработки и экспорта. Один из индийских нефтеперерабатывающих заводов и портов, принимающих российскую нефть, находится в Вадинаре и управляется компанией Nayara Energy, 49,1% которой принадлежит российскому государственному нефтяному гиганту "Роснефть". По оценкам CREA, в 2023 году США импортировали нефтепродуктов, переработанных на Вадинаре, на сумму 63 млн долларов, и что около половины нефти, используемой на заводе, была российской. Все это совершенно открыто.

В отчете организации говорится, что экспорт из Вадинара "приводит к значительным налоговым поступлениям для Кремля в виде налогообложения экспортируемой российской сырой нефти", а также за счет прибылей, полученных "Роснефтью" от переработки и перепродажи западным противникам Москвы.

Конечным результатом закупок нефти Индией стало ослабление давления, которое испытывает президент России Владимир Путин из-за нефтяных санкций. Доходы бюджета России выросли до рекордных 320 млрд долларов в 2023 году и будут расти еще больше. По мнению некоторых аналитиков, примерно треть денег была потрачена на войну в Украине в прошлом году, и еще большая часть будет потрачена на финансирование войны в 2024 году.