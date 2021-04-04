США закривають виробництво вакцини AstraZeneca на одному з заводів, - ЗМІ

Влада США прийняла рішення відмовитися від виробництва вакцини проти коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca на заводі Emergent Biosolutions в Балтіморі. Тепер підприємство повністю перейде під контроль Johnson&Johnson.
Таке рішення було прийнято після того, як на цьому заводі були зіпсовані 15 мільйонів доз COVID-вакцини компанії Johnson&Johnson через випадкове змішування компонентів двох різних препаратів.
У виданні пояснили, чому саме ця компанія залишилася на потужностях Emergent Biosolutions.
По-перше, вакцина J&J є однокомпонентною, по-друге, вона раніше, ніж AstraZeneca, отримала схвалення від Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США.
Нагадаємо, раніше низка країн ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.
Пізніше країни оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.
Рішення було прийнято після пояснення регулятора ЄС щодо переваг вакцини AstraZeneca над можливими ризиками.