США закрывают производство вакцины AstraZeneca на одном из заводов, - СМИ

Власти США приняли решение отказаться от производства вакцины против коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе. Теперь предприятие полностью перейдет под контроль Johnson&Johnson.
Об этом сообщает газета The New York Times.
Такое решение было принято после того, как на этом заводе были испорчены 15 миллионов доз COVID-вакцины компании Johnson&Johnson из-за случайного смешения компонентов двух разных препаратов.
В издании объяснили, почему именно эта компания осталась на мощностях Emergent Biosolutions.
Во-первых, вакцина J&J является однокомпонентной, во-вторых, она раньше, чем AstraZeneca, получила одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.
Напомним, ранее ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.
Позже страны объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.
Решение было принято после вывода регулятора ЕС относительно преимуществ вакцины AstraZeneca над возможными рисками.